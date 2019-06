A19 PALERMO-CATANIA, APRE LO SVINCOLO “FERRARELLE” PER VILLAROSA

FALCONE: “RISPOSTA DEL GOVERNO MUSUMECI AGLI APPELLI DALL’ENNESE”

(Palermo, 13-6-2019) L’odierna riunione operativa a Palermo fra l’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, e i vertici siciliani di Anas si è conclusa con l’impegno, da parte dell’azienda di Stato, ad aprire lo svincolo “Ferrarelle” sull’autostrada Palermo-Catania entro luglio. Al tavolo con Falcone erano presenti il direttore del Dipartimento Infrastrutture, Fulvio Bellomo, il capo compartimento Sicilia dell’Anas Valerio Mele e il responsabile Autostrade Nicola Russo.

Da anni si attendeva lo sblocco dell’opera, consistente nel collegamento in direzione Palermo fra l’A19 e la Statale 121, a poca distanza dalla stazione ferroviaria di Villarosa, in provincia di Enna. «Rispondendo prontamente agli appelli provenienti da Villarosa e da tutto il territorio ennese – ha commentato l’assessore Falcone – il Governo Musumeci ha ottenuto un risultato che migliorerà a stretto giro l’efficienza della Palermo-Catania, dando respiro ai centri abitati della zona. Lo svincolo Ferrarelle sarà inoltre strategico non solo in chiave commerciale e turistica, facilitando la mobilità verso Villarosa e la stazione-museo, ma anche perché renderà più semplice raggiungere l’ospedale di Enna».

Nel corso della riunione l’assessore alle Infrastrutture ha posto ancora l’accento sulla durata dei cantieri di manutenzione dell’Anas: «Anche in Sicilia, lo abbiamo ridabito con fermezza, i lavori devono protrarsi al massimo per sei mesi ponendo fine a lungaggini e rinvii che risultano sempre più intollerabili alla collettività».

Oggi nel corso di un incontro con i vertici regionali di Anas si sono affrontate tra le varie problematiche, quelle riguardanti l’ autostrada PA-CT A 19 al fine di accelerare le opere dei diversi cantieri aperti.

L’ apertura del bivio Ferrarelle è stata una precisa richiesta pervenuta in assessorato dal Vicepresidente del Consiglio del Comune di Villarosa (EN), Dott.ssa Pignato Lorena fatta presente oggi in riunione dal Direttore generale del Dipartimento Infrastrutture, Dott. Fulvio Bellomo, al Direttore Regionale Anas Ing.Valerio Mele e al responsabile tecnico dei lavori Ing.Nicola Russo che hanno accolto questa esigenza che riguarda l’ intera comunità Ennese.

“In tempi brevissimi sarà aperta l’arteria limitatamente agli autoveicoli”, così commenta l’Assessore regionale, l’ On. Marco Falcone.