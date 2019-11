A Tindari in gioco il Campionato Siciliano Rally

Domenica alla luce dei risultati dell’ultimo rally della stagione si assegneranno i titoli ancora in ballo. Per l’assoluto Galipò e Profeta, schierati entrambi su Skoda Fabia R5, sono ai punti. Molte le graduatoria di classe ancora aperte. Riolo, Casella, Pollara e Lo Cascio anche loro su Skoda potranno “interferire” per il successo in gara

Epilogo appassionante per il Trofeo Rally Sicilia 2019, che potrà emanare i suoi vedetti solo sotto lo striscione di arrivo del Tindari Rally, in programma nel prossimo weekend in provincia di Messina. Confermate tutte le necessarie autorizzazioni per il regolare svolgimento della gara organizzata da CST sport.

Il ritorno perentorio al vertice della classifica assoluta del giovane palermitano Alessio Profeta (184 punti) ha infatti messo il pepe su questo finale di campionato che nella parte centrale era stato guidato dal messinese Carmelo Galipò (168 punti). Stessa sorte, nella classifica loro riservata, per i fidi navigatori Sergio Raccuia e Tino Pintaudi che sono stati a loro fianco in gara e che lo saranno ancora in questa occasione. Il distacco attuale fra gli equipaggi, considerando Il coefficiente di 1,5 assegnato al Tindari Rally è tale da lasciare tutto in discussione tenendo conto anche degli avversari di primo ordine che sicuramente lottando per la vittoria potranno levare punti ai contendenti.

Al via della kermesse messinese anche il terzo in graduatoria del campionato Andra Anastasi, gia titolato nella classe R3C, qui sarà in gara su Renault Clio S 1600 affiancato da Graziella Rappazzo a sua volta aspirante al secondo gradino del podio fra le navigatrici, insieme ad Erminia Rizzo e Jessica Miuccio entrambi presenti.

Non sarà della partita invece la vincitrice del titolo, Loredana Ordile che ha condiviso la stagione con Vincenza Allotta a cui sono andati i titoli di miglior pilota e miglior equipaggio femminile, nonché migliore nella R2B

Aperta ancora la graduatoria della N3 in cui Franco Alibrando parte con 5,5 punti davanti a Maurizio Rizzo, entrambi saranno al via a Tindari con le Renault Clio Rs della Phoenix. Testa a testa anche in A5 fra Stefano Melia che guiderà la Peugeot 205 Rally e Luca Nardo che condurrà invece la versione 106 Rally della casa del Leone.

Risultano già assegnati altri titoli di classe: Giuseppe Alioto è campione della classe S 1600, Nazzareno Pellitteri della A7, Alberto Costanza della A6, Francesco Melia della A5, Antonino Sofia della K10, Antonino Miragliotta della Rs 1600, Roberto Mignani della N2, Andrea DI Caro della N1