A SAMANTHA DI LAURA FOUNDER E TITOLARE DI SCIROCCO ETHICAL SALES MANAGMENT DI MENFI E IDEATRICE DEL PROGETTO OLIOVE, PREMIO PER L’IMPRENDITORIA AL PREMIUM INTERNATIONAL FLORENCE SEVEN STARS.

MENFI (AG)- 17/06/2019- Una storia di emigrazione al contrario vincente quella di Samantha Di Laura, imprenditrice piemontese che ha messo radici in Sicilia, che riceverà l’ambito premio per l’imprenditoria da parte della prestigiosa giuria del Premium International Florence Seven Stars.

Il Premio, sicuro vanto della Città di Firenze, con la sua internazionalità, vive destinazioni colte, mirate, professionali, va alle migliori figure delle Arti, della Cultura e della Scienza, alle imprese innovative, a quel made in Italy con capacità tali di generare significative ricadute positive negli ambiti sociali, culturali, ambientali e produttivi. Sicchè è l’assegnazione del Premium International Florence Seven Stars ad accreditarne il valore, e ad esserne degna testimonianza.

La Giuria internazionale, composta da sette giurati internazionali e presieduta dall’illustre Storico dell’Arte Moderna e Contemporanea, Prof. Carlo Franza, intellettuale di chiara fama, attraverso più sessioni di lavoro ha proceduto anche quest’anno alla rosa dei vincitori.

Samantha Di Laura, socia dell’Associazione Donne del Vino, delegazione Sicilia, ha dato vita al progetto al progetto Oliove, marchio di olio evo IGP Sicilia e biologico che dal 2017 ad oggi ha ottenuto 8 premi nazionali ed internazionali per il packaging, l’innovazione e la qualità. Samantha Di Laura è founder e titolare di Scirocco Ethical Sales Managment, una direzione commerciale in outsourcing specializzata nel Brand Positioning e nel commercio nazionale e internazionale di prodotti agroalimentari. La Scirocco ha sede a Menfi, in provincia di Agrigento, e ha un obiettivo ambizioso: promuovere un’agricoltura di qualità “diffusa” capace di produrre reddito, mettere in rete gli agricoltori e le realtà produttive “virtuose” e creare un unico brand per comunicare le realtà produttive e le eccellenze (ivi incluse le persone) del territorio.

La cerimonia di premiazione del Premium International Florence Seven Stars si svolgerà sabato 22 giugno alle ore 19,00 nella splendida cornice del Gran Terrazza Belvedere Palazzo Plus Florence.

La cerimonia di premiazione avverrà nel corso del Gran Concerto d’Estate fiorentina tenuto da valenti professionisti dell’Accademia Fiorentina di MusicArea di Firenze.