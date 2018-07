A Ragusa Ibla, le gare regionali di primo soccorso e il 5° Meeting Regionale dei

Giovani CRI

Una giornata di festa all’insegna dei Principi della CRI

Palermo, 5 luglio 2018 – La XI edizione del Memorial ‘Marcello Giuffrida’ , la

competizione regionale che vede i Volontari siciliani confrontarsi in simulazioni di primo

soccorso , sta per cominciare. Quest’anno, le Gare regionali si terranno il 7 luglio 2018

a Ragusa Ibla , dove avrà luogo anche il 5° Meeting Regionale dei Giovani CRI, che si

confronteranno sui risultati raggiunti, i temi di interesse per i giovani e le attività da

realizzare.

La CRI di Ragusa, che ospita l’evento, ha scelto quest’anno il simbolo della cupola della

Basilica di Ragusa Ibla come immagine rappresentativa del Memorial.

Seguendo le indicazioni del Comitato CRI regionale, la CRI di Ragusa ha preparato un

percorso di gara in cui le nove squadre partecipanti si confrontano in simulazioni di

incidenti di vario tipo . Ogni prova sarà valutata da giudici che assegneranno un

punteggio in base alle tecniche applicate, all’organizzazione del lavoro di squadra, alla

chiamata per la richiesta dei soccorsi e l’intervento dell’intera squadra.

Le squadre dei partecipanti arriveranno da tutta la Sicilia . Per lo svolgimento delle

gare saranno presenti anche giudici, truccatori e simulatori. A dirigere la competizione sarà

Carmelo Guerrera, Delegato regionale CRI per l’area salute.

Il Memorial sarà inoltre occasione, come ogni anno per ricordare Marcello Giuffrida,

simbolo del volontariato siciliano in CRI e figura di spicco nel panorama nazionale delle

organizzazioni per il suo contributo nell’innovazione dei sistemi e delle tecniche di primo

soccorso e protezione civile.

Nello stesso incantevole scenario, che la città di Ragusa Ibla offre, avrà luogo anche il

Meeting Regionale dei Giovani CRI , un momento di competizione, formazione e

aggregazione tra giovani volontari provenienti da tutta la Sicilia che permette non solo di

incontrarsi ma anche di crescere e divertirsi insieme agli altri partecipanti. “ I Giovani CRI

saranno impegnati in una serie di prove, incentrate sulle attività che la Croce Rossa Italiana

rivolge ai giovani, per testare e migliorare le competenze e rafforzare il senso di

responsabilità che ci vede uniti come agenti di cambiamento. La squadra vincitrice di

questa edizione rappresenterà la Sicilia al Meeting Nazionale dei Giovani CRI che si terrà

nelle Marche il prossimo ottobre “, afferma Erica Milone, coordinatrice regionale CRI delle

attività rivolte ai giovani.

Al Meeting Regionale dei Giovani CRI prenderanno parte volontari provenienti da tutta la

regione. Nello specifico, le squadre si confronteranno sui risultati raggiunti, affrontando le

problematiche legate alle dipendenze , ai cambiamenti climatici , alla disoccupazione

giovanile , agli stili di vita sani, al Diritto Internazionale Umanitario e al fenomeno

delle migrazioni .

” Quest’anno – prosegue Erica – s ono state invitate delle associazioni esterne che si

occupano di attività affini a quelle svolte dalla nostra Associazione, sfruttando l’intero

evento come occasione di crescita e confronto tra più associazioni impegnate nel sociale,

con l’idea di creare le basi per future collaborazioni ”.

Saranno ben 435 volontari siciliani impegnati nelle varie attività.

La giornata del 7 luglio è aperta a tutti i cittadini che vogliano assistere alla gara: per

CRI Sicilia è importante il contatto con le persone del luogo come momento formativo e

informativo. Per chi ancora non conosce la CRI, assistere alle gare di primo soccorso e alle

competizioni tra i Giovani CRI è un’opportunità per vedere direttamente sul campo

come i nostri volontari si comportano in caso di emergenza . ” CRI Sicilia impegna

ogni anno le sue risorse nell’organizzazione di questo evento per un’opportunità di

confronto e crescita attraverso la sana competizione e il gioco. Oltre che momento

formativo per noi Volontari e per la popolazione locale, sarà anche un’occasione per vivere

insieme una giornata di festa all’insegna dei Principi della Croce Rossa “, afferma Luigi

Corsaro, Presidente CRI Sicilia.

