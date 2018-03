A Pergusa tutto Ok per Corso Co-Piloti Rally e passaggi di licenza

Week end all’Autodromo ennese dedicato all’iniziativa formativa a cura della Delegazione Regionale Sicilia ACI Sport con il corso per navigatori rally ed i test della Scuola Federale per il passaggio di licenza a categoria superiore ed abilitazione

Si è svolto nell’intero week end presso l’Autodromo di Pergusa il “corso navigatori rally” organizzato dalla Delegazione Sicilia ACI Sport e dedicato a tutti i copiloti, ai neofiti ed a quanti hanno voluto perfezionare o soltanto rivedere la propria tecnica, per un ruolo fondamentale nell’ambito di un equipaggio rally. Nella stessa sede si è tenuto il Test Scuola Federale Passaggio di Licenza a Categoria Superiore ed Abilitazione Aci Sport, con gli istruttori federali, che dopo una preliminare fase teorica si sono dedicati alle fasi pratiche con i piloti aspiranti al passaggio di licenza.

Aggiornamenti ed approfondimenti anche per alcuni neo ufficiali di gara, che nel 2018 proseguiranno la propria attività al servizio delle competizioni.

Per il corso navigatori sono intervenuti co-piloti accreditati, vincitori di titoli e di lunga esperienza, come Eros Di Prima, Giuseppe Princiotto, Marco Pollicino e Nico Salvo, quest’ultimo referente della Delegazione per i rally. Ufficiali di gara sportivi e tecnici come Marco Messina, Daniele Caldara, Michele Conte, Paolo Mazziotta e Franco Rizza, per esporre agli allievi ogni aspetto tecnico e pratico. Il fine settimana sull’Autodromo ennese si è concluso con le prove pratiche, che hanno seguito l’articolata parte teorica.

-“La formazione e l’aggiornamento è fondamentale non soltanto per una maggiore efficacia in gara, poiché la competenza rafforza la sicurezza e questa è una prerogativa primaria per il nostro sport – ha spiegato il Delegato Regionale ACI Sport Armando Battaglia – gli allievi hanno mostrato interesse ed impegno, coinvolti adeguatamente da docenti di ottimo livello e preparazione, che sono certamente un motivo d’orgoglio per la nostra regione ed una garanzia per chi si avvale delle loro indicazioni. Speriamo di poter sempre più incrementare queste iniziative a vantaggio di tutti i nostri sportivi. Ringrazio il Presidente dell’Autodromo di Pergusa Mario Sgrò che ci ha accolto con la consueta entusiasta collaborazione, sua e dell’intera struttura”-.