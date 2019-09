A Enna settembre pigliatutto: ecco gli eventi in programma

Tradizione e devozione convivono con le nuove tendenze e le rievocazioni. Questi in sintesi gli ingredienti del cartellone eventi del Comune di Enna che nel mese di settembre e nei primi di ottobre offre un vassoio per tutti i gusti, con specialità enogastronomiche da attenzionare e manifestazioni di respiro nazionale. L’intero ampio cartellone è stato presentato questa mattina in conferenza stampa alla presenza dei protagonisti delle singole manifestazioni.

Domenica 1 settembre: decimo Motoraduno Henna Centauri

Da lunedì 2 a mercoledì 4 settembre: Insieme con l’Opera, masterclass di pianoforte con il maestro Siavush Gadjiev, organizzata dalla Siem di Enna e dal Salone della Musica di Enna. Direttore artistico Giuseppe Guarrera, concerto finale il 4 settembre alle 20 (prima parte allievi del corso, seconda parte Giuseppe Guarrera), ingresso gratuito.

Da giovedì 5 a domenica 8 settembre: Pizza Enna Fest, con 13 pizzaioli della neo associazione pizzaioli ennesi, affiliata alla Cna, alla conquista della piazza ennese doc (e anche pizze gluten free).

Giovedì 5 alle 18 inaugurazione Piazza Village in piazza VI Dicembre, a seguire showcooking. Alle 20:30 Pizza dance a cura di Stargate

Venerdì 6 alle 10 in Galleria Civica convegno su “Piazza: caratteristiche, valore e opportunità”

Sabato 7 alle 18 apertura del Piazza Village e manifestazione “Piazza e Folklore” in concomitanza con il festival “Italia e Regioni 2019”

Domenica 8 dalle 18 in poi degustazioni e showcooking. Alle 20:30, Piazza e musica sotto le stelle, a cura di Stargate.

Da venerdì 6 a domenica 8 settembre: Festival Italia e Regioni 2019 che raduna a Enna 650 persone suddivise in 17 associazioni folkloriche arrivate a tutta l’Italia, a cura del gruppo folk Kore.

Venerdì 6 alle 9:30 arrivo dei gruppi partecipanti in piazza Europa. Alle 15 Partita del Cuore allo stadio Gaeta. Alle 20, sfilata dei gruppi folk lungo viale IV Novembre con spettacolo folk in chiusura.

Sabato 7 alle 10 giochi popolari e cuochi in piazza alla villa Torre di Federico. Alle 16 spettacolo-laboratorio al teatro Garibaldi. Alle 20, sfilata dei gruppi folk dal Castello di Lombardia a piazza Umberto I. Dalle 21 in poi, cena rustica al Piazza Village e alla Chiazza. Alle 21.30, spettacolo folk in piazza Umberto I. Da mezzanotte in poi, Notte della Tarantella.

Domenico 8 alle 10 santa messa in Duomo presieduta da monsignor Vincenzo Mrgano. Alle 11:30 sfilata dei gruppi folk dal Duomo a piazza Umberto I. Alle 12 premiazione e saluti finali.

Sabato 7 settembre: ENNARESPIRA, una giornata senza auto in città. Un nuovo progetto per il rispetto dell’ambiente, organizzato dal Comune di Enna in una giornata che vede il centro storico protagonista di diverse manifestazioni. Per l’intera giornata, divieto di parcheggio e transito su tutta la via Roma per dare spazio a giochi, eventi culturali, biciclette e pedoni. Predisposti quattro parcheggi gratuiti: piazzale Pisciotto, piazzale Cimitero, dietro lo Stadio e zona Lombardia. Da ogni location si alterneranno due navette per consentire l’accoglienza del pubblico nel centro storico.

Domenica 8 settembre: festa della Madonna di Fatima a Borgo Cascino

Da mercoledì 11 a domenica 15 settembre: Fiera di settembre lungo viale Diaz e viale IV Novembre

Venerdì 13 e sabato 14 settembre: Festa del Santissimo Crocifisso di Papardura nell’omonimo santuario

Sabato 14 settembre: Street Workout nel centro storico, a cura del Fitness Club Mondial di Enna. È l’ultima frontiera del fitness che abbina gli allenamento intensi alla valorizzazione dei beni monumentali della città. Appuntamento alle 19 nel piazzale Lombardia. Info e iscrizioni al 335 141 7811.

Da venerdì 20 a domenica 22 settembre: Festival della Falconeria Magie del Castello, al Castello di Lombardia, organizzato dall’associazione La Rupe – Officina Medievale e associazione Laberna, in collaborazione con il Gruppo falconieri italiani (i dettagli saranno illustrati nell’apposita conferenza stampa di mercoledì 11 settembre).

Sabato 21 e domenica 22 settembre: Giornata mondiale dell’Alzheimer (dettagli in arrivo).

Sabato 21 settembre: Festa dell’uva in via Mercatino di Sant’Antonio, a cura del quartiere A Chiazza. Degustazioni, musica e spettacoli per salutare l’arrivo dell’autunno

Sabato 28 e domenica 29 settembre: Janniscuru Fest da piazza San Bartolomeo alla Porta di Janniscuru (dettagli in arrivo).

Da sabato 28 settembre a domenica 6 ottobre: Mostra di arte presepiale in galleria civica, a cura dell’associazione Amici del Presepe. Ingresso libero.

Venerdì 4 ottobre: fa tappa a Enna il Raid dell’Etna, manifestazione internazionale di auto d’epoca. Alle 10:30, arrivo a Enna dei partecipanti e visita del centro storico e del Castello di Lombardia. Alle 12 partenza per Pergusa e prima prova cronometrata in autodromo. Alle 13 Pranzo presso i box dell’autodromo. Alle 14:45 partenza e seconda prova cronometrata in autodromo.

Mariangela Vacanti