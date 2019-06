A Enna RIUNIONE CONCLUSIVA DELLA 8^ CIRCOSCRIZIONE LIONS

RIUNIONE CONCLUSIVA DELLA 8^ CIRCOSCRIZIONE LIONS

“E’ vero: se si fa poco o niente il tempo sembra non passare mai; viceversa, se si è molto attivi il tempo vola. E l’anno sociale della nostra Circoscrizione sembra essere volato. Buon segno!”

Con questa riflessione, il Presidente della 8^ Circoscrizione del Distretto Sicilia Lions, dott. Enrico Patrinicola, ha dato inizio alla terza e conclusiva riunione della Circoscrizione, tenuta al Riviera Hotel di Pergusa – Enna – lo scorso 16 giugno.

E ciò, dopo avere rivolto, con il solito garbo, i saluti e i ringraziamenti ai Lions presenti in buon numero, malgrado la giornata particolarmente calda e, per di più, domenicale.

Ha, poi, letto un messaggio augurale del Past Governatore, ing. Salvo Ingrassia, e ha espresso sincera gratitudine ai due Presidenti di zona, dott. Giovanni Desimone e dott. Tonino Grasso, oltre al Segretario, dott. Enzo Vicari, e a tutti i Presidenti dei club e soci, per l’esemplare impegno profuso nell’adempimento del proprio incarico.

Ricollegandosi, subito dopo, alla sua riflessione iniziale, ha esposto, un agile resoconto dell’intensa e importante attività svolta dagli undici club della Circoscrizione, non senza annunciare che, presto, i club diventeranno dodici, perché si aggiungerà quello di Nicosia, la cui Charter sarà consegnata a giorni.

Ha sottolineato che quasi tutti i service e i temi del corrente anno sociale, sono stati svolti dai club, i quali si sono avvalsi, anche della freschezza e del vigore dei propri Leo “vera risorsa per un solido futuro del lionismo”.

Solo a titolo esemplificativo, ha citato alcuni service e temi, affrontati con la consueta passione e il genuino entusiasmo dai Lions: Poster per la pace; Screening sanitari; Progetto Martina; Donazione del midollo osseo, e via dicendo. Particolare accento ha voluto porre sull’incontro dei rappresentanti del Distretto Sicilia con quello gemello Italy 108/Ya, sul Museo civico voluto dal Club di Niscemi, sul gemellaggio del Club di Caltanissetta con il Club di Cremona Host, e sulla Campagna Cento per la raccolta fondi a beneficio della International Foundation.

Ha accennato, anche, alla presentazione del libro “Pezzi da Novanta” scritto dal prof. Giuseppe Grimaldi, unico italiano ad avere rivestito l’incarico di Presidente Internazionale dei Lions. Presentazione promossa dal suo club di appartenenza, quello di Enna, in occasione della ricorrenza del suo novantesimo compleanno, la cui valenza, per la folta presenza di alte Autorità lionistiche, anche internazionali, e di Autorità istituzionali, è andata al di là del mero evento di club, per acquisire il significato di un doveroso generale riconoscimento delle sue eccezionali capacità di vero leader.

Con orgoglio ha, poi, rimarcato come sia stata intensa ed entusiasta la partecipazione dei rappresentanti dei club al Lions Day della Circoscrizione e al Lions Day del Distretto, nonché ad ogni incontro voluto dal Governatore, Vincenzo Leone.

Dopo di ciò, hanno avuto luogo gli interventi dei vari rappresentanti dei club, volti a congratularsi con Patrinicola per la sua instancabile e illuminata operosità, non senza esporre i tratti più salienti dell’attività dei loro club, con qualche accenno alle aspettative e ai propositi futuri.

Patrinicola, nel ringraziare tutti, ha voluto sottolineare la particolare passione e l’intenso entusiasmo con cui la Circoscrizione ha realizzato i suoi programmi e, a maggior ragione, con quanto slancio si accinge a progettare il suo futuro.

Un brindisi augurale, offerto dal Presidente, ha concluso la riunione.

ENZO VICARI

Segretario 8^ Circoscrizione