A Enna il Trinacria d’Oro; dell’agrigentino e trapanese i primi tre classificati per il migliore Pecorino Dop

Il mondo dei Formaggi in festa: va in scena Gustando si Impara.

Lo scorso fine settimana si è svolto ad Enna, presso l’hotel Federico II, il primo evento Onaf Sicilia del 2019. Una kermesse di due giorni dedicata ai formaggi siciliani di qualità ed, in particolare, al Pecorino Siciliano DOP. Il momento più importante della manifestazione è stato quello dedicato al Trinacria D’Oro, concorso caseario giunto alla sua settima edizione che premia il Miglior Pecorino Siciliano. I Pecorini in gara sono stati valutati da una giuria di esperti (maestri assaggiatori e tecnici) e premiati da Pietro Pappalardo, Delegato Onaf Sicilia. Ecco il podio:

-Primo classificato: Ferranti Domenico, Santo Stefano di Quisquina (Ag);

-Secondo classificato: Presti Rosario, Santo Stefano di Quisquina (Ag);

-Terzo classificato: Azienda Cucchiara Liborio di Salemi (Tp)

Numerose le iniziative che hanno coinvolto membri dell’associazione, produttori ed appassionati. Nella giornata di sabato si sono susseguiti un Seminario di degustazione dei formaggi siciliani DOP guidato da Lorenzo Pagliaroli (Maestro Assaggiatore Onaf), Guglielmo Portelli ed Antonio Difalco (Assaggiatori Onaf e Tecnici Co.R.Fi.La.C.), la visita didattica al caseificio Valvo, l’Incontro tecnico sui formaggi ammessi alla competizione con gli interventi di Giovanni Farina (Maestro Assaggiatore Onaf e Tecnico Co.R.Fi.La.C), Mauro Ricci (Maestro Assaggiatore Onaf e Segretario di Delegazione Onaf) ed Andrea Magi (Maestro Assaggiatore Onaf). Domenica mattina si è tenuto il Convegno e Training Gastronomico “Talk, Show, Cook”, presentato e moderato da Saporite, Roberta Lo Cascio e Laura Martino. Una nuova formula ha unito Talk Show e Cooking Show, dell’Associazione Cuochi Ennesi. L’associazione ha preparato due primi piatti che avevano come protagonista il Pecorino Siciliano ed il cioccolato di Isidoro Stellino, un cioccolato artigianale siciliano (viene prodotto ad Alcamo). Durante il Talk Show sono stati trattati temi salienti per il settore caseario come la qualità del prodotto, la sua promozione e comunicazione, il ruolo svolto dalla politica nello sviluppo delle realtà produttive e l’importanza dei Consorzi delle DOP e sono intervenuti numerosi ospiti: Domenico Ferranti (Presidente Consorzio di Tutela del Pecorino Siciliano Dop), Nicola Francesca (Docente di Microbiologia degli Alimenti), Giuseppe Licitra (Docente di Zootecnica Speciale), Raimondo Gaglio (Docente di Microbiologia e Tecnologie Lattiero-Casearie), Domenico Surdo (Sindaco di Alcamo), Andrea Magi (Maestro Assaggiatore Onaf), Rossella D’Urso (Regional Account Manager Bel Italia/ Leerdammer), Angela Sciortino (Giornalista Agricolo), Vincenzo Cavallo (Direttore Consorzio di Tutela Ragusano DOP), Paolo Bitto (Presidente Fondazione Albatros). A seguire, la premiazione del concorso ed il pranzo preparato dell’Associazione Cuochi Ennesi.

L’evento è stato momento di incontro e di confronto nonché l’occasione per fare il punto sulla situazione di un settore che, sempre più, mira a diventare cruciale per l’economia dell’isola.

foto di Roberta Lo Cascio Laura Martino