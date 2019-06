a Enna Due giorni dedicati alla legalità e alla lotta alla mafia – di Andrea Mazzola

Due giorni dedicati alla legalità e alla lotta alla mafia

Giorno 27 giugno si è tenuto al Teatro Garibaldi di Enna una conferenza, alla presenza del presidente della commissione antimafia dell’ARS, l’on. Claudio Fava, incentrata sul tema della legalità e sulle infiltrazioni del metodo mafioso tra le strutture dell’antimafia. L’evento è stato sostenuto e organizzato da tantissime realtà associative e sociali attive nel territorio ennese, nello specifico: ANPI, Cgil, Cisl, Uil, Libera Enna, ass. Koiné, Federazione degli Studenti Enna, Giosef Enna, Legambiente, Kampus, Progetto Treseizero, UISP, Il Solco, Croce Rossa Italiana, Mondo Operaio, Agesci, Avis, Terramatta, ANPAS Sicilia, Amici della Festa del Libro – Il sasso nello stagno, Bedda Radio, Centro Atlantis, Ente corpo volontari protezione civile.

L’evento è stato moderato dal giornalista José Trovato e ha visto sul palco, oltre al già citato on. Claudio Fava, il professore Renzo Pintus, presidente dell’ANPI ennese, l’avv. Adriana Laudani, presidente dell’associazione “Memoria e Futuro” e l’ultimo presidente di Confindustria Enna, l’avv. Nino Grippaldi. L’incontro è stato aperto dai saluti istituzionali del vicesindaco Ilaria Marazzotta e dall’introduzione del presidente dell’associazione culturale Koiné, Lillo Colaleo.

Il professore Renzo Pintus ha dunque sottolineato il legame che unisce lotta alla mafia alla lotta antifascista, rimarcando anche l’importanza del ruolo storico e sociale dell’ANPI nella storia italiana, per poi passare la parola all’avv. Laudani, che ha sottolineato il carattere “sistemico” del sistema del malaffare, ricordando le parole di Pio La Torre, il quale ammoniva di non parlare semplicemente di “mafia” bensì di “sistema affaristico-mafioso”, e quindi di non occultare, nemmeno con le parole, la penetrazione endemica della criminalità organizzata nella vita istituzionale, politica ed economica del paese. L’avv. Laudani ha dunque raccomandato di non parlare di “caso” Montante, bensì di “sistema” Montante, proprio per porlo in continuità con quella storia di criminalità di cui, purtroppo, la nostra Sicilia e il nostro paese sono stati protagonisti. Molto interessante è stato anche l’intervento dell’avv. Grippaldi, che ha raccontato l’episodio della discarica che sarebbe dovuta sorgere in provincia di Enna, nello specifico nella valle di Dittaino e che ha causato la rottura tra lui e vertici di Confindustria. Infine, ha concluso l’on. Claudio Fava, è stato nuovamente messo in risalto il “sistema” di potere all’interno del quale si colloca anche l’episodio che ha visto protagonista Antonello Montante ma che «non riguarda solo [lui]», e a cui «tanti hanno dato benevolenza e complicità».

Nella giornata successiva, invece, allo SPE – Spazio Per Enna si è tenuto un incontro organizzato dal coordinamento ennese di Libera sulle infiltrazioni mafiose nella pubblica amministrazione. L’evento è stato introdotto da Vittorio Avvenuto (resp. prov. Libera Sicilia Enna) e ha visto gli interventi del sindaco Maurizio Di Pietro, sindaco del comune di Enna, di Fabio Venezia, sindaco del comune di Troina, di Davide Mattiello, consulente della commissione parlamentare antimafia e di Giuseppina Scaduto, prefetto di Enna.

Nello specifico, il sindaco Di Pietro ha sottolineato come il problema della corruzione mafiosa non sia un problema di carenza normativa, bensì un problema culturale, citando anche le note parole dello scrittore Gesualdo Bufalino «la mafia sarà vinta da un esercito di maestre elementari». Fabio Venezia, invece, ha parlato dei rapporti che esistono tra la cosiddetta “nuova mafia agricola” e l’appropriazione di fondi europei, portando come esempio il caso del patrimonio boschivo vicino al comune di Troina. Interessante e densa anche la relazione di Davide Mattiello che ha posto in evidenza come, al netto di strumenti normativi efficaci per contrastare la mafia all’interno delle amministrazione e dei successi conseguiti in ambito legislativo – come ad esempio la conversione in legge nazionale del cosiddetto “Protocollo Antoci”,– continuino a esistere difficoltà anche all’interno della stessa commissione parlamentare antimafia che è stata definita «in stallo». Ha concluso il prefetto di Enna che voluto definire il fenomeno di corruzione mafiosa come un problema sociale piuttosto che culturale, e ha ribadito la necessità che i cittadini siano direttamente coinvolti in prima persona nella resistenza ai fenomeni di corruzione e di criminalità, soprattutto se endemici e radicati nelle strutture istituzionali del territorio.

Andrea Mazzola