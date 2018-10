Un benvenuto con un sorriso. E’ quello che è stato dato ai Camminatori della Trasversale Sicula che nella giornata di sabato scorso sono arrivati a Calascibetta. Infatti a questo gruppo di persone che stanno attraversando la Sicilia da Mozia a Kamarina a piedi, è arrivato il benvenuto da Gogol l’ambasciatore del sorriso anche perchè l’esperienza che stanno compiendo questo gruppo di persone con zaino in spalla per 40 giorni non può non essere affrontato con il sorriso.

