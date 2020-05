Associazione Culturale del Territori: 3 maggio Giornata Mondiale della Libertà di Stampa: ecco il programma delle Conversazioni

3 maggio Giornata Mondiale della Libertà di Stampa: un pomeriggio di ConverAzioni live per affrontare temi di attualità dove il protagonista è il giornalismo, i giornalisti e gli editori.

Domenica 3 maggio non è una domenica qualunque per chi opera nell’editoria: è la Giornata Mondiale della Libertà di Stampa.

L’associazione culturale Territori propone una serie di incontri, ‘ConversAzioni’, per valorizzare il significato ed attualizzare l’importanza della libertà di stampa nel 2020. Sono quattro gli appuntamenti proposti per poter riflettere sul giornalismo, sull’editoria e sul ruolo dei giornalisti, senza filtri, a schiena dritta, con la consapevolezza che la ricerca della verità e della notizia premiano anche se alla distanza (spesso troppo lunga).

Ecco il Programma:

Ore 15-16 Sfatiamo il mito delle FakeNews: sui media di riferimento non esistono. Come difendersi e come combattere le notizie che altro non sono che bugie.

Conversazione con Lucia Scajola (NewsMediaset), Michele Brambilla (Quotidiano Nazionale), Franco Ferraro (Sky), Isaia Invernizzi ( L’Eco di Bergamo), Claudio Del Frate (Corriere della Sera)

Conduce Patrizia Corgnati

Ore 16-17 Scrivere e vivere con la paura e sotto scorta.

Conversazione con Michele Albanese, consigliere nazionale Fnsi con delega alla legalità, giornalista sotto scorta. Presidente ‘Unci Calabria, il Gruppo di specializzazione dei cronisti del Sindacato Giornalisti della Calabria

Conduce Angela Panzera

Ore 17-18 Il mestiere del giornalista oggi.

Conversazione con Filippo Paganini (Presidente Ordine Giornalisti Liguria) e Beppe Gandolfo (Consigliere Ordine Nazionale Giornalisti)

Conduce Marilena Lualdi

Ore 18-19 La situazione economica dell’editoria locale al tempo del Coronavirus.

Conversazione con Francesco Saverio Vetere (Segretario Generale Uspi), Gaspare Borsellino (Presidente Italpress), Marco Farina (Vicepresidente Netweek), Valerio Maccagno (Il Saviglianese)

Conduce Enrico Anghilante

Il tuo media può aderire all’iniziativa e contribuire alla diffusione nei seguenti modi:

Pubblicando il comunicato dell’iniziativa

Mandando in onda la diretta dell’evento sulla tua pagina facebook o sul sito del tuo media

Facendo un post della diretta sulla tua pagina facebook

Obiettivo di questo progetto è creare nel 2021 il primo Festival della Libertà di Stampa, dedicato a editori e giornalisti

Tutti coloro che aderiranno quest’anno otterranno:

Citazione con link sulla pagina del sito www.giornatalibertadistampa.it

Saranno informati e coinvolti (se riterranno) nel progetto Festival della Libertà di Stampa 2021

Per adesioni scrivere a info@giornatalibertadistampa.it

