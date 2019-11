21 Novembre. E’ giunta l’ora per gli operai Forestali, riforma o sciopero generale del settore

Si attendono tanto i lavoratori forestali siciliani dall’incontro che si terrà giorno 21Novembra a Patermo presso l’auditorium dell’Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente. Un incontro con, un faccia a faccia con gli Assessori Bandiera e Cordaro, che dovranno dare risposte certe ai sindacati di categoria , ai sindaci del territorio siciliano e ai tanti forestali che sperano definitivamente di chiudere la partita della stabilizzazione e/o riforma del comparto.

Risposte dettate da una cocente delusione da parte bracciantile che chiama a raccolta il governo regionale da tanti anni ma, ancora non ha trovato nessuna risposta. Riforma tanto sbandierata e ancora orfana come dice Antonio David operaio forestale e blogger di ForestaliNews – “Possiamo dire che da questo incontro deve uscire qualcosa di concreto. Dovremmo avere una risposta, speriamo definitiva, a ciò che il governo vuole fare e se, vuole intraprendere una soluzione stabile per il settore dei lavoratori. Una riforma dettata da una gestione unilaterale per il bene comune quindi, univoca per l’obiettivo di aumentare giornate ai lavoratori e impiegarli ove ci sia richiesta di supporto,bisogni,emergenza o quant’altro”.

I sindacati si stanno mobilitando da tutta la Sicilia e ciò la dice lunga sulla questione di merito e sul fatto che è “Giunta l’ora” come dice lo slogan della Cgil-Cisl-Uil di questi giorni. La presenza dei sindaci siciliani sta a significare che i primi cittadini sono in avanscoperta sul fattore del fabbisogno forestale e territoriale. Utilità e speranza per tante famiglie, stanchi di sopperire ancora a tante ingiustizie e negligenza dei vari governi che si sono susseguiti. Chiaramente i sindacati mettono le mani avanti e se, non avranno risposte chiare e numeriche sul da farsi , prenderanno in considerazione il fatto di scendere in piazza senza tergiversare ancora sulle perenni prese in giro.