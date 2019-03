Il loro amore per il viaggio arriva sino da Licia Colo; la storia degli ennesi viaggiatori Gianmario Mingrino e Eleonora Lambo

Una storia così incredibile e ricca di “storie” da raccontare la si immagina solamente per un bestseller, che possa diventare anche la trama di un film. Ma invece è semplicemente vera ed è quella di due giovani ennesi Eleonona Lambo e Gianmario Mingrino. Ed un pezzo di questa bella storia ha per sino affascinato una “professionista” dei viaggi intorno al mondo come Licia Colò. Insieme da 6 anni e sposati da 3 la loro storia è strettamente legata ad una passione comune, quella dei viaggi che raccontano in un Blog. L’ultimo in ordine di tempo quello in Cambogia con cui sono poi stati invitati da Licia Colò nella sua trasmissione “Il mondo insieme” in onda su TV 2000. Ma come Eleonora e Giammario hanno scoperto l’amore e non solo quello per i viaggi ha veramente dell’incredibile e lo racconta lei stessa. “Siamo entrambi ennesi e abbiamo frequentato lo stesso asilo, le stesse scuole elementari , le stesse scuole superiori, ma eravamo solo amici-conoscenti – racconta – dopo la scuola non ci siamo più visti per anni”. Giammario infatti è andato studiare a Torino mentre Eleonora a Pisa. Addirittura durante i loro studi universitari le loro strade si sono allontanate ulteriormente per seguire dei progetti Erasmus. Eleonora va in Spagna dove di rimase 4 anni laureandosi in Storia dell’Arte e Giammario in Germania dove lavora nel campo dell’energia rinnovabile per una delle più importanti aziende mondiali che si occupano di progetti di energia rinnovabile nel Nord Europa ma nel frattempo ha anche vissuto un anno in Cina. “l’Asia – continua Eleonora – è il suo sogno ricorrente”. Il nuovo incontro nel 2012 e nella loro terra d’origine la Sicilia dove si ritrovano e parlando della loro vita scoprono di avere questa passione comune per i viaggi, dell’esperienza di vita fuori dalla Sicilia e all’estero. In pratica hanno scoperto di avere molte cose in comune e da li scocca la scintilla dell’amore nato tra due persone con il cuore rivolto al mondo ma con radici forti e importanti. “ Ci conoscevamo da prima ma ci siamo riscoperti da adulti -continua nel suo racconto Eleonora – dopo un po’ io mi trasferisco Germania lo raggiungo ad Amburgo ci sposiamo”. Come viaggio di nozze non potevano fare certamente qualcosa di tradizionale e quindi si regalano una afascinante ed unica esperienza come il Cammino di Santiago. “Un viaggio che tutti e due sognavamo e che rappresenta per noi la metafora della vita – spiega Eleonora – da quando stiamo insieme dedichiamo tutto il nostro tempo libero ai viaggi e al raccontarli insieme alla nostra terra tanto amata e lontana, la Sicilia, che cerchiamo di conoscere sempre meglio ogni volta che torniamo nei suoi angoli più nascosti, per sentirla più vicina e da una prospettiva diversa, quella di chi ne sa cogliere la bellezza oggettiva che la rappresenta, da un ottica di viaggiatore perchè vogliamo raccontarla al mondo. E magari chissà un giorno torneremo per potervi lavorare”. Così per pura passione Eleonora e Giammario aprono un Blog dal nome Foot Ontheway Travel Blog e un canale Youtube basati principalmente sul raccontare i luoghi dai quali provengono e in cui vanno, attraverso i video e lo chiamiamo Foot Ontheway, la traduzione di una frase ennese che si usa per quelle persone che non si fermano mai: “Pedi in caminu” (piede in cammino). “Non avevamo ambizioni, solo voglia di raccontare – va avanti nel racconto Eleonora – e invece questo progetto si sta trasformando in qualcosa di importante al quale mi dedico principalmente io avendo un lavoro meno impegnativo. Vivendo all’estero da molti anni e in paesi diversi, la nostra vita è diventata essa stessa un viaggio dentro il viaggio, una scoperta continua e quotidiana, un mettersi giornalmente alla prova rispetto alle tante cose della vita di tutti i giorni che dobbiamo affrontare. è qualcosa che abbiamo scelto e di cui non possiamo fare a meno, vivere dentro una continua scoperta e sfida”. Eleonora ha anche vinto un premio molto importante indetto dall’Ambasciata Tedesca a Roma e dal quotidiano La Repubblica in cui racconta della sua esperienza all’estero, e di recente Nando Dalla Chiesa ha anche scritto sul Fatto Quotidiano un articolo in cui parla di lei e del suo viaggio (per adesso di sola andata), dalla Sicilia ad Amburgo. Un giorno Giammario fece una particolare richiesta a Eleonora . “Mi chiese quale fosse per me il posto più diverso da quello a cui eravamo abituati – dice – e io risposi la Cambogia e siamo partiti. Un viaggio che ci ha cambiati nel profondo. Licia ha visto i nostri video e le sono piaciuti, ma soprattutto le è piaciuta la nostra storia, quella di due ragazzi che vivono nel mondo e che lo esplorano, ma che si sono incontrati nel loro piccolo paese in Sicilia. Ci ha invitati come altri viaggiatori e travel blogger, ovvero persone che hanno una passione così forte per i viaggi, la scrittura, la fotografia e il video che talvolta trasformano tutte queste passioni in un vero e proprio lavoro al servizio di chi viaggia e di chi si occupa di turismo”. Se questa non è una storia incredibile…..

