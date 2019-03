Fud ospita “Identità Sicilia, eccellenze di un’isola unica”

Una vera e propria festa in pieno stile siciliano, la data da segnare in agenda è quella del 24 Marzo. In occasione di Identità Golose Milano 2019, il più importante congresso di cucina d’autore giunto ormai alla quindicesima edizione, Fud Bottega Sicula ospiterà tanti chef, produttori e vignaioli cresciuti sotto il sole dell’isola.

Una lunga notte (la festa avrà inizio alle 23:00 e si protrarrà fino a tarda serata, per consentire agli chef e a tutti gli operatori del settore di partecipare) dove protagonista sarà il gusto isolano e l’orgoglio tutto siciliano per le cose fatte con amore.

I PROTAGONISTI

Si parte con le giovani promesse della cucina siciliana che prepareranno delle proposte informali e creative in perfetto stile FUD, ispirandosi all’idea contemporanea del panino come scrigno di bontà.

Dalla mano istintiva e sensibile di Valentina Chiaramonte (Chef di Fud Off, a Catania) alla semplice eleganza del sapore del mare di Joseph Miceli, (Scjabica, Punta Secca, RG), all’attenzione per la sostenibilità di Alessio Marchese (Bioesserì, Palermo), passando per gli stellati Francesco Patti e Domenico Colonnetta (Coria, Caltagirone, CT), e poi ancora la contemporaneità di Lorenzo Ruta (Taverna Migliore, Modica, RG), l’estro di Giuseppe Geraci (Modì, Torregrotta, ME) e l’eclettismo di Luca Stracquadanio, (KuFù, Modica), insieme a loro anche il fornaio messinese Tommaso Cannata che recentemente ha aperto la sua Sicilian Bakery nel capoluogo meneghino.

Non rimarranno delusi gli amanti dei grandi vini che durante la serata potranno degustare le diverse interpretazioni dei terroir vinicoli siciliani con le espressioni delle cantine Terre di Giurfo, Caravaglio, Badalucco, Barone di Villagrande, Porta del Vento.

Presenti anche le birre siciliane del birrificio Tarì, delicata espressione dell’arte birraia isolana che grazie alla preziosa collaborazione con Moak, storica azienda produttrice di caffè anch’essa modicana, ci regalerà l’esperienza di una birra unica. Parteciperà alla serata anche il birrificio Bruno Ribadi, che porterà a Milano tutto il colore del pluripremiato packaging e il gusto della Sicilian Pale Ale.

A portare tutta l’allegria e il calore siciliano saranno anche gli immancabili produttori di Fud Bottega Sicula, che faranno felici gli ospiti con le loro insolite eccellenze isolane: i formaggi di Bufala di Giovanni Tuminello (Azienda agricola Bubalus, Ragusa), i salumi di asino, tra cui la golosa mortadella di Massimiliano Castro (Azienda il Chiaramontano, Chiaramonte Gulfi, RG), i pregiati prosciutti di suino nero dei Nebrodi della famiglia Agostino (Azienda La Paisanella, Mirto, ME), la famosa Tuma Persa di Giovanni Passalacqua (Caseificio Passalacqua, Castronovo di Sicilia, PA) protagonista della campagna social a lieto fine #savetumapersa realizzata in collaborazione con Fud Bottega Sicula, e poi ancora la celebre cioccolata modicana di Pierpaolo Ruta (Antica Dolceria Bonajuto, Modica, RG), servita sui piatti realizzati dall’artigiano del vetro Alessandro Di Rosa (Azienda Thalass, Modica, RG).

Si chiude in bellezza con i gin tonic pensati per la serata da Domenico Cosentino (barman di Fud Off, il cocktail bar e tapas restaurant della famiglia Fud) in collaborazione con Volcano, il primo gin distillato sull’Etna.

L’appuntamento è in via Casale 8, nel cuore dei Navigli (METRO M2 PORTA GENOVA) da Fud Bottega Sicula, il locale che porta tutto il calore del gusto siciliano a Milano.