Premio giornalistico Emanuele Fonte: gli alunni della SM Savarese in visita al quotidiano La Sicilia

Come nasce un giornale. Lo hanno scoperto stamattina un gruppo di alunni delle seconde e terze classi della scuola media Savarese di Enna bassa che sono andati in visita al quotidiano La Sicilia di Catania. La visita nell’ambito del progetto del premio giornalistico Emanuele Fonte cronista per il giornale La Sicilia dal 1950 al 2003 organizzato ormai da diversi anni dalla stessa scuola media e dall’Associazione Emanuele Fonte. Gli alunni accompagnati dalle docenti, Rosalba Fonte, Graziella Micalizzi, Rossella Signorello e Marisa Stancanelli hanno appreso come viene realizzato un giornale, con oltre 800 km di carta riciclata che proviene dalla Francia ma di produzione norvegese. Il quotidiano viene stampato sia con il freddo che con il caldo e distribuito in tutta la Sicilia isole comprese e Calabria sino a Cosenza. Ai ragazzi è stato anche spiegato come funziona la ricerca delle notizie, con un giornalista referente per ogni provincia. Gli articoli arrivano poi alla redazione centrale del giornale dove vengono scelti e suddivisi in base agli spazi con la realizzazione di un menabò. Intanto scade il prossimo 31 marzo il bando per la partecipazione al concorso giornalistico e contestualmente si stanno organizzando diversi incontri propedeutici.

Visite: 112