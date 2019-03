Siciliaoutdoor: gli eventi di Vie Sacre in Sicilia nel 2019

fonte: siciliaoutdoor.org

2019 La Sicilia cammina sulle Vie Sacre

Cammini, camminatori, associazioni, guide escursionistiche, pellegrini, compongono la Rete Vie Sacre Sicilia….una realtà che Cammina. Trekking, cammini tematici, escursioni giornaliere, eventi tematici, incontri ed altri appuntamenti prefissati compongono un Calendario diversificato, invitante ed unico in Italia. Nel programma 2019 cammini di più giorni e vari chilometri da percorrere zaino in spalla si alternano a giornate tematiche di singoli eventi urbani ed extraurbani.

Contatti Vie Sacre Sicilia – Web: www.viesacresicilia.it – www.siciliaoutdoor.org

Mail: viesacresicilia@gmail.com – cell. (+39) 3497362863 (Attilio Caldarera)

Appuntamenti 2019

SUI PASSI DI CORRADO EREMITA – 24 febbraio

Itinerario di una sola giornata, in un paesaggio di notevole valore, ripercorreremo le orme di San Corrado dal romitorio dei Pizzoni alla chiesa del Crocifisso di Noto Antica, dove l’eremita era solito recarsi ogni venerdì per ascoltare la messa

Info: Due Passi Trekking, Gregorio Chiarenza

Contatti: (+39) 335 6318247 – Mail gregorio.gc@gmail.com

CAMMINO PIER GIORGIO FRASSATI – 02 marzo

Il Cammino Pier Giorgio Frassati, ripercorrendo antiche vie di pellegrinaggio dell’area Peloritana, percorrendo un tratto dell’antica via Francigena, della regia posta e dei pellegrini, da Puntale Ferraro al Santuario di Calvaruso, partendo dalla stele votiva dell’Ecce Homo.

Info: Pasquale D’andrea, Camminare i Peloritani

Contatti: (+39) 3892537328 – Mail camminarepeloritani2010@yahoo.it

CAMMINO DEL BEATO ANTONIO ETIOPE – 14 marzo

Cammino di un giorno ideato e condotto da Ciccio Urso del Forum dei Pellegrini. Da Avola ad Avola Antica. Circa 6 km in leggera ascesa. Partenza da Piazza Teatro, davanti alla Chiesa di Santa Venera.

Info: Ciccio e Liliana Urso, Forum dei Pellegrini

Contatti: (+39) 3463310824 – Mail info@libreriaeditriceurso.com

VIA SACRA ENNA – 11 aprile

Trekking sul “Sentiero della Via Sacra” l’antico sentiero di accesso ad Enna per secoli percorso da re, cittadini e devoti della dea Cererea. Una giornata acompagnati dagli scout del gruppo AGESCI Enna 1 che offrono alla città una visita guidata.

Info: AGESCI Enna 1 – Peppe La Porta

Contatti: (+39) 3388247922 – Mail: viasacra@agescienna1.org

VIA DEI FRATI – dal 23 aprile al 1 maggio

La via dei Frati è una proposta di cammino che si snoda lungo strade provinciali, trazzere, sterrate e sentieri montani per 173,2 km da Caltanissetta a Cefalù. Questo cammino nasce per percorrere a piedi l’entroterra siciliano, così come per secoli hanno fatto i Frati questuanti, che dai conventi maggiori, si spostavano fin nelle più remote campagne. In ogni tappa è possibile trovare luoghi di accoglienza e ospitalità che ben conoscono lo spirito della Via dei Frati.

Info: Santo Mazzarisi

Contatti: (+39) 3284687434 – Mail: viadeifrati@gmail.com

IL CAMMINO SULLE VIE DEI SANTUARI DELLE MADONIE – dal 25 al 28 aprile

Il cammino, che è lungo 80 km circa e dura 4 giorni, inizia presso il Santuario dello Spirito Santo a Gangi e, dopo aver visitato quello della Madonna dell’Olio a Blufi e quello della Madonna dell’Alto a Petralia Sottana, si conclude presso quello della Madonna di Gibilmanna a Cefalù.

Info: Giovanni Nicolosi, Madonie Outdoor

Contatti: (+39) 3397727584 – Mail: info@madonieoutdoor.it

VIE SACRE A SCICLI: IL CAMMINO DEL BEATO GUGLIELMO EREMITA – 27 aprile

Cammino urbano alla scoperta dei luoghi che raccontano la vita del Beato Guglielmo e la devozione di Scicli verso l’eremita netino. Visite alla chiesetta costruita sulla grotta-eremo dove viveva il Beato e la Chiesa Madre che conserva le sue spoglie, alle chiese di S. Maria la Nova, S.Bartolomeo, S.Matteo e Spirito Santo, dove si trovano testimonianze vive della devozione.

Info: Vincenzo Burragato (Associazione Culturale Tanit Scicli)

Contatti: (+39) 3388614973 – Mail tanitscicli@gmail.com

SETTEGIORNI DAGLI EREI AL GOLFO, Cammini nella Diocesi di Piazza Armerina

Cammino di San Filippo apostolo: Aidone (30 aprile – 1 maggio)

Cammino nella Diocesi di Piazza Armerina. Da diversi comuni della provincia di Enna – Caltanissetta – Catania e Messina in pellegrinaggio a piedi (percorsi che vanno da 9 km Piazza Armerina – Aidone a oltre 97 km Mistretta e Nicosia – Aidone) lungo le strade statali o attraverso i boschi per il “viaggio” in onore di San Filippo apostolo

Info: don Carmelo Cosenza 3386448462 Mail: doncarmelo1@virgilio.it – info@settegiorni.net

VIE SACRE A SCICLI: LE CHIESE RUPESTRI – 4 maggio

Itinerario alla scoperta delle chiese rupestri di Scicli attraverso le vie medievali della città dove è ancora palpabile la sacralità di una fede antica: Chiesa Madonna di Piedigrotta, Chiesa Calvario, Chiesa di San Pietro, Chiesa Madonna della Catena, Chiesa San Vito e Chiesa Beato Guglielmo.

Info: Vincenzo Burragato (Associazione Culturale Tanit Scicli)

Contatti: (+39) 3388614973 – Mail tanitscicli@gmail.com

ITINERARIO DEI CAVALIERI E PELLEGRINI A PALERMO – 05 maggio

Trekking urbano alla scoperta di interessanti curiosità sulle tracce dei cavalieri e dei pellegrini a Palermo, partendo dalla Chiesa di Santa di Cristina la Vetere nella “Strada dei pellegrini”, una splendida testimonianza della cultura dei pellegrinaggi a Palermo.

Info: Ass. Culturale Itinerari del Mediterraneo ITIMED – Antonella Italia

Contatti: (+39) 3483394617 – (+39) 3333831768 – Mail: info@itimed.org

CAMMINO DEL BEATO GUGLIELMO dall’Eremo di San Felice a Castelbuono – dal 12 al 18 maggio

Cammino sui passi del Beato Guglielmo Gnoffi, eremita che, dall’Eremo San Felice da lui edificato, giunge a Castelbuono, città dove riposano nella Matrice Nuova le sue spoglie. Il percorso si snoda lungo i contrafforti delle Madonie attraversando la sua città natìa, Polizzi Generosa, ed luoghi dove fece costruire chiese come il Santuario della Madonna dell’Alto. Promotore del Cammino l’ass. Amici di San Felice e tutor di cammino Giuseppe Geraci Salvatore Zizzo

Info Ass. “Amici di San Felice” – Salvatore Zizzo e Giuseppe Geraci

Contatti: (+39) 333 8435040 – (+39) 339 2009857 – Mail: amicidi.sanfelice@virgilio.it, giuseppe.ger@alice.it

LE CARE MONTAGNE CHE PARLANO DI DIO, OMAGGIO S. GIOVANNI PAOLO II – 13 maggio

Celebrazione sull’Etna a Piano Vetore, nel giorno della festa liturgica Madonna di Fatima. S. Messa e meditazione naturalistico spirituale con i Frati Conventuali di Assisi e di Sicilia, con il gruppo Centro Custodia e Cura del Creato Karol Wojtyla; cammino lungo il sentiero natura Monte nero degli Zappini con sosta al Giardino Botanico Nuova Gussonea.

Info: Carmelo Nicoloso

Contatti: (+39) 3392482300 – (+39) 3421999365 – Mail cnicolos60@gmail.com

VIAGGIO DEI RAMARA, FESTA DEI RAMI – dal 16 al 19 maggio

Cammino/pellegrinaggio antichissimo e molto suggestivo che da Troina dalla Chiesa di S. Silvestro passa attraverso i boschi dei Nebrodi per arrivare quasi alla costa tirrenica per toccare il sacro alloro. Giornate di cammino e bivacco nei boschi dei Nebrodi.

Info: Fedeli Ramara, Presidente Cantale Francesco

Contatti: Catania Alfio (+39) 3896789640 – Mail cataniaalfio@virgilio.it

CAMMINO DELLA MADONNA DELLE MILIZIE – 16,17,18,19 maggio

Cammino/trekking di più giorni dedicato alla Madonna delle Milizie che si svolge nel Siracusano/Ragusano. Da Avola (SR) attraverso Rosolini, Modica fino al Santuario di Donnalucata (RG) a con momenti di animazione culturale lungo il cammino. Quinta edizione a piedi in quattro giorni per circa 70 km a piedi o in bici.

Info: Ciccio e Liliana Urso – Forum dei Pellegrini

Contatti: (+39) 3463310824 – Mail info@libreriaeditriceurso.com

VIE SACRE A SCICLI: LE ORME DI MARIA A SCICLI – 25 maggio

Scicli è città profondamente mariana. L’itinerario porta alla scoperta di edifici e simulacri mariani, in una città dove il culto della Vergine Maria, venerata e pregata in tutte le manifestazioni del ciclo mariano, è profondamente presente nelle fede locale. L’itinerario farà scoprire le chiese di Santa Maria la Nova, di Santa Maria della Consolazione, della Madonna di Monserrato, della Madonna del Carmine, San Giovanni Evangelista, Matrice, San Bartolomeo, Madonna di Piedigrotta.

Info: Vincenzo Burragato (Associazione Culturale Tanit Scicli)

Contatti: (+39) 3388614973 – Mail tanitscicli@gmail.com

IL CAMMINO DI CORRADO EREMITA – maggio, giugno

Edizione apripista seguendo la vecchia trazzera Palermo-Noto, del cammino che il Beato Corrado Confalonieri fece arrivato a Palermo in direzzione Palazzolo Acreide e poi arrivando a Noto. Info: Due Passi Trekking, Gregorio Chiarenza, Vincenzo

Contatti: (+39) 335 6318247 – (+39) 3472724258 – Mail gregorio.gc@gmail.com

IL CAMMINO DEI VENTIMIGLIA – 01,02 giugno

Breve viaggio da Geraci Siculo a Castelbuono lungo le testimonianze della nobile famiglia dei Ventimiglia. Il cammino si muove lungo i rifugi della religiosità che accoglievano viandanti e fedeli nella maestosa cornice della natura madonita: la chiesa di San Cusimano, dedicata in realtà ai santi Cosma e Damiano, e la chiesa di Santa Maria della Cava, entrambe di epoca medievale. Terza edizione.

Info: Cooperativa Silene – Eduardo Di Trapani e Kakkabe Trekking – Giuseppe Geraci

Contatti: (+ 39) 3926502214 – (+39) 3392009857 – Mail eduardo@silenecoop.org, kakkabetrekking@libero.it

CAMMINO DI SAN SILVESTRO MONACO BASILIANO – 2 Giugno

Un cammino di un giorno dedicato a San Silvestro Patrono e concittadino di Troina patrono dei pellegrini. Un percorso lungo la vecchia trazzera Capizzi – Pietrarossa – Diga Ancipa – Troina lungo uno dei posti più belli del parco dei Nebrodi dove si incontra il fascino e la bellezza della natura.

Info: Francesco Sarra Minichello – Associazione San Francesco d’Assisi

Contatti: (+39) 3347475307 – Mail francescoxharra@gmail.com

IL SENTIERO DELLA PACE – 9 giugno

Escursione sulle Madonie organizzata dal CAI Sezione di Petralia che da Petralia percorre il sentiero della pace (dedicato a papa Giovanni Paolo II), fino al santuario Madonna dell’Alto (1827 slm). Celebrazione della Santa Messa e rientro in discesa lungo l’antico sentiero dei pellegrini. Tredicesima edizione.

Info: Cai Sez. di Petralia, Mario Vaccarella, Giuseppe Carapezza

Contatti: (+39) 3492227262 – (+39) 3298057940 – Mail mvaccarella@libero.it

TREKKING DEI SANTUARI – 23 giugno e 17 novembre

Il Trekking dei Santuari, dove la fede incontra la natura, è un Cammino giornaliero tra paesaggi mozzafiato, i due Santuari del paese, chiesette ed edicole votive e monumentali d’arte moderna nella Fattoria Rocca Reina dove, in occasione del solstizio d’estate, si potrò assistere all’affascinante fenomeno del mascherone del Teatro di Andromeda.

Info: Ass. Pro Loco di S. Stefano Quisquina, Giuseppe Adamo

Contatti: (+39) 3475963469 – Mail info@quisquina.com

CAMMINO MADONNA DELLE GRAZIE – 02 luglio

Da Avola ad Avola Antica. Cammino di un giorno ideato e condotto da Ciccio Urso del Forum dei Pellegrini.

Info: Ciccio e Liliana Urso, Forum dei Pellegrini

Contatti: (+39) 3463310824 – Mail info@libreriaeditriceurso.com

CAMMINO DI SAN FELICE, CAMMINO FRANCESCANO DI SICILIA – 11,12,13,14 luglio

1° edizione della seconda tratta del cammino – Trekking-Pellegrinaggio .. passando tra conventi francescani, borghi e riserve naturali tra il parco dei Nebrodi e delle Madonie ..da Nicosia a Tusa per la seconda Via : Nicosia – Sperlinga- Castel di Lucio- Pettineo- Tusa.. sui passi di San Felice da Nicosia frate cappuccino vissuto nel 1700

Info: Salvatore Lo Sauro

Contatti: (+39) 3407840354 – (+39) 3280614051 Fra Salvatore Seminara Mail losauro.sal@libero.it

CAMMINO DI FEDE VERSO L’AUREA CITTÀ JACOPEA,DA CERAMI A CAPIZZI – 24 Luglio

La città di Cerami nutre forte e viva devozione verso il Santo Apostolo protettore di Capizzi. Si percorre la trazzera regia Cerami – Capizzi passando dalla contrada San Leonardo, Santa Maria del Piano, Croce San Giovanni fino ad arrivare al Santuario di San Giacomo

VIAGGIO DI SAN GIACOMO. CAPIZZI – 25 luglio

Capizzi soprannominata la Santiago Siciliana ospita il Santuario Jacobeo e la reliquia del Santo Pellegrino più antichi della Sicilia. Un tragitto che va dal centro storico, fino alla periferia di Capizzi entrando in tutte le chiese. Due ore di cammino con canti e preghiere tradizionali in dialetto.

Info: Francesco Sarra Minichello – Associazione San Francesco d’Assisi

Contatti: (+39) 3347475307 – Mail francescoxharra@gmail.com

IPPOVIA DI SAN SEBASTIANO –10 Agosto

Mistretta. I Pellegrini giungeranno al Lago Quattrocchi alla Trabbunedda di San Sebastiano, attraverso tre itinerari diversi a piedi, a cavallo e in mountain bike. Ricalcando percorsi già esistenti, che per secoli hanno collegato borghi e paesi dei Nebrodi facendo scoprire le cascate di Mistretta. Il Pellegrinaggio è un’ occasione unica di turismo religioso con impronta naturalistica.

Info: Associazione Amastrafidelis – www.amastrafidelis.it

Contatti: Sebastiano (+39) 3384769838) Lirio (+39) 3494738758)

Mail: info@amastrafidelis.it

SETTEGIORNI DAGLI EREI AL GOLFO, Cammini nella Diocesi di Piazza Armerina

Cammino di San Rocco: Butera 16 agosto

Da Gela a Butera pellegrinaggio a piedi 12 Km in onore di San Rocco

Info: don Emiliano Di Menza 339 5256512 – Mail: info@settegiorni.net

I PELLEGRINI DEL VALLONE – 01,02 settembre

Passando dai meandri della terra al Castello di Mussomeli, verso i tre Santuari del Vallone e la Breccialfiorata. Sulle orme dei pellegrini del Vallone si ripercorre il sentiero che congiunge i Santuari di alcuni paesi limitrofi dell’area nord-est della Diocesi di Caltanissetta.

Info: Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

Contatti: (+39) 3385674866 – Mail: pellegrini.vallone@gmail.com

SETTEGIORNI DAGLI EREI AL GOLFO, Cammini nella Diocesi di Piazza Armerina

Cammino della Madonna della Catena – 8 settembre

Da diversi comuni della provincia di Caltanissetta pellegrinaggio a piedi in onore della Madonna della Catena

Info: Don Lorenzo Anastasi 0934 920704 Mail: ocgs.riesi@tiscalinet.it – info@settegiorni.net

VIE SACRE A SCICLI: CONVENTO DI SANT’ANTONINO E SCALA DEL PADRE ETERNO

Percorso storico e naturalistico allo stesso tempo, un trekking suburbano che porta alla scoperta del bellissimo convento di Sant’Antonino e della sua storia, salendo poi alla Scala del Padre Eterno, passando tra le scale scavate nella roccia , chiese rupestri dimenticate e tombe di epoca castellucciana fino al punto panoramico dove si ammira una vista mozzafiato di Scicli.

Info: Vincenzo Burragato (Associazione Culturale Tanit Scicli)

Contatti: (+39) 3388614973 – Mail tanitscicli@gmail.com

CAMMINO DELL’ANIMA – dal 03 al 08 Settembre

Il Cammino dell’Anima è un trekking di 4 bivacchi e 5 giorni di cammino, fra escursionismo e pellegrinaggio, che partendo dai Monti Peloritani dal Santuario di Dinnammare, si snoda lungo la Dorsale per arrivare al Santuario della Madonna di Tindari sulla Costa Tirrenica. Quarta edizione.

Info: Pasquale D’andrea, Camminare i Peloritani

Contatti: (+39) 3892537328 – Mail camminarepeloritani2010@yahoo.it

VIAGGIO A CANNEDDA, CAMMINO PER SANT’ANTONIO DI PADOVA – 2 Settembre

Pellegrinaggio o meglio soprannominato “Viaggio” verso la località “Cannedda”. Un rito religioso che si tramanda dal 1221. Un pellegrinaggio penitenziale che viene effettuato dai numerosi fedeli in occasione dei festeggiamenti in onore al Santo dei Miracoli, Sant’Antonio che nel suo girovagare abbia sostato e riposato una notte intera nel luogo chiamato “u chianu a Cannedda”, territorio di Caronia, all’interno del Parco dei Nebrodi.

CAMMINO MADONNA DELLA LAVINA – 6 settembre

Da Capizzi, Cammino alla volta del Santuario della Madonna della Lavina a Cerami, dove vi è custodita un bellissima Immagine della Madonna delle Grazie chiamata comunemente Madonna della Lavina cui tutto il circondario è particolarmente devoto.

CAMMINO MADONNA DELL’AIUTO DA CAPIZZI A NICOSIA – 15 settembre

Una delle feste più spettacolari di Nicosia. Si percorre la trazzera regia Capizzi – Nicosia fino alla chiesa di San Cataldo a Nicosia dove è custodita la statua della Madonna dell’Aiuto.

VIAGGIO ALLA MADONNA DEL PILAR. CAPIZZI – 12 Ottobre

La Madonna del Pilar. Patrona della nazione Ispanica é il titolo con cui viene venerata la Madre di Gesù! La parola pilar nella lingua spagnola significa letteralmente pilastro.. Ogni fedele e devoto partirà da casa a piedi ( anche scalzi) fino al Santuario di San Giacomo di Capizzi per rendere omaggio alla Madonna del Pilar che sarà posta nell’altare.

Info: Francesco Sarra Minichello – Associazione San Francesco d’Assisi

Contatti: (+39) 3347475307 – Mail francescoxharra@gmail.com

IL CAMMINO DI SAN MICHELE ARCANGELO – 29 settembre

Trekking su un antico Sentiero che parte da Castiglione di Sicilia fino al Fiume Alcantara. Il Percorso di circa 3 km parte dalla Chiesa Museo di Sant’Antonio abate davanti ad una tela del ‘700 raffigurante l’Arcangelo, attraversa parte del centro, per poi percorrere il sentiero antico tra folta foresta di roverelli fino a sostare nel bosco davanti un’edicola votiva affrescata su roccia per poi ripartire verso la Chiesetta bizantina sull’Alcantara. Il Cammino si conclude percorrendo un sentiero accanto il fiume che porta alla Cuba Bizantina di Castiglione

Info: Associazione Museo santi Pietro e Paolo di Castiglione di Sicilia

Contatti: (+39) 3489176432 – Mail: info@museocastiglione.it

CAMMINO DI SAN TEOTISTA – 05 ottobre

Trek di un giorno che ripercorre le orme di San Teotista, monaco basiliano vissuto nel IX° sec. d.C. e compatrono di Caccamo, dall’Abbazia del borgo di San Nicola de’ Nemori al Monte Eurako, in territorio di Caccamo. Quinta edizione.

Info: Ass. Kakkabe Trekking – Giuseppe Geraci

Contatti: (+39) 339 2009857 – Mail kakkabetrekking@libero.it

IL SENTIERO DEL BEATO GUGLIELMO – 06 ottobre

Cammino sui passi chiaramontani del Beato Guglielmo Gnoffi, dal Castello medievale di Caccamo fino a giungere all’Eremo San Felice (da lui edificato attorno al 1300), nella R.N.O. di Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta Mazzamuto. Quarta edizione.

Info Ass. “Amici di San Felice” – Salvatore Zizzo e Giuseppe Geraci

Contatti: (+39) 333 8435040 – (+39) 339 2009857 – Mail: amicidi.sanfelice@virgilio.it, giuseppe.ger@alice.it

TREKKING DEL SANTO, Il Cammino Etna-Nebrodi di San Nicolò Politi – 17,18,19,20 ottobre

Trekking/cammino itinerante di quattro giorni che parte dall’Etna ed arriva sui Nebrodi seguendo i passi del cammino di San Nicolò Politi attraverso sentieri dei parchi regionali, boschi, paesi, comunità. A piedi da Adrano ad Alcara li Fusi tra escursionismo, fede e natura…una esperienza da vivere tutti assieme passo dopo passo nell’edizione autunnale.

Info: Vai col Trekking Sicilia, Attilio Caldarera

Contatti: (+39) 3497362863 – Mail attiliocaldarera@gmail.com

IL CAMMINO DELLA BELLEZZA – dal 23 al 30 ottobre

Con il suo percorso di circa 110 km, il Cammino della Bellezza è un trekking in cinque tappe giornaliere che collega la Basilica Cattedrale della città di Messina, porta della Sicilia, alla Cattedrale di Taormina, autentica e rinomata perla del Mediterraneo, attraverso strade, vecchie trazzere, mulattiere e sentieri di collegamento intervallivi, tra villaggi e antichi borghi medioevali.

Info: Pasquale D’andrea, Camminare i Peloritani

Contatti: (+39) 3892537328 – Mail camminarepeloritani2010@yahoo.it

IL CAMMINO DI SANTA ROSALIA (in 5 Weekend) – 30,31 marzo – 13,14 aprile – 25,26 maggio – 28,29 settembre – 25,26,27 ottobre

Cinque fine settimane di trekking, di condivisione, di ricordi da conservare gelosamente…

Dalla Grotta dell’Eremo della Quisquina a Monte Pellegrino, 192 km da fare a piedi attraversando il Parco dei Monti Sicani, l’Alto Belice Corleonese e la Conca d’Oro tra paesaggi mozzafiato e colori unici come solo la nostra Sicilia sa riservarci e dove potremo visiteremo i paesi che attraverseremo.

Info: Amici del trekking sui Sicani, Giuseppe Adamo – Ass. Kakkabe Trekking Giuseppe Geraci

Contatti: (+39) 3475963469 -(+39) 339 2009857 Mail: laquerciagrande@quisquina.com – kakkabetrekking@libero.it

ITINERAIUM ROSALIE dal Santuario di Monte Pellegrino alla Quisquina – dal 19 al 27 ottobre

Dal Santuario di Monte Pellegrino fino alla Grotta dell’Eremo della Quisquina, 192 km da fare a piedi attraversando il Parco dei Monti Sicani, l’Alto Belice Corleonese e la Conca d’Oro tra paesaggi mozzafiato e colori unici come solo la nostra Sicilia sa riservarci e dove potremo visiteremo i paesi che attraverseremo.

Info: Amici del trekking sui Sicani, Giuseppe Adamo – Ass. Kakkabe Trekking Giuseppe Geraci

Contatti: (+39) 3475963469 -(+39) 339 2009857 Mail: laquerciagrande@quisquina.com – kakkabetrekking@libero.it

SULLE ORME DEI PELLEGRINI SULLE VIE FRANCIGENE DA PALERMO AD AGRIGENTO

Lungo la Via Francigena da Palermo ad Agrigento, con servizi escursionistici dedicati a chi vuole farsi accompagnare, assistere lungo questo itinerario siciliano di più giorni

Info: Due Passi Trekking, Gregorio Chiarenza, Vincenzo

Contatti: (+39) 335 6318247 – (+39) 3472724258 – Mail gregorio.gc@gmail.com

VI MEETING VIE SACRE SICILIA – ottobre, novembre

Le Vie Sacre in Sicilia, per il sesto Meeting si incontrano in Sicilia (luogo da indicare successivamente) per riunire la rete siciliana dei cammini sacri…tra escursionismo e pellegrinaggio, per condividere i propri passi. Giornate aperte a tutti con eventi tematici, escursioni, incontri, expò Vie Sacre Sicilia. Info e programma su www.viesacresicilia.com, www.siciliaoutdoor.com

Info: Attilio Caldarera (Vie Sacre Sicilia) –Contatti: (+39) 3497362863 – Mail viesacresicilia@gmail.com