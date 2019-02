Protesta produttori latte, stamattina 600 produttori nell’area di Dittaino

Non meno di 600 i produttori di latte come si vede nella foto scattata da Giuseppe Arangio, della provincia di Enna e di Caltanissetta in particolare della zona del “Vallone”, che stamattina si sono ritrovati nei pressi della rotonda dello svincolo di Dittaino che porta anche all’Outlet per protestare come stanno facendo i loro colleghi sardi chiedendo un prezzo più dignitoso nella vendita del latte. Anche a Dittaino come è avvenuto nei giorni scorsi in Sardegna sono stati riversati sulla strada numerose centinaia di litri di latte. Anche in Sicilia il latte in particolare per la produzione casearia merita di avere un prezzo più dignitoso. E’ fuor di dubbio che adesso anche i produttori siciliani attendono gli esiti della trattativa avviata nei giorni scorsi attraverso il governo tra i produttori di latte e coloro che lo acquistano.

