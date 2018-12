Si parla degliinsediamenti rurali al Corso di Archeologia romana organizzato da BCsicilia aTermini Imerese

Si parla degli insediamenti rurali al Corso di Archeologia romana organizzato da BCsicilia a Termini Imerese



Sabato 15 dicembre 2018 alle ore 16,30 nuova lezione del Corso di Archeologia Romana promosso da BCsicilia, in collaborazione con il Dipartimento Culture e Società dell’Università degli Studi di Palermo, il Museo Salinas di Palermo, il Parco Archeologico di Himera e il Museo Civico di Termini Imerese. Dopo la presentazione di Miriam Millonzi, Presidente BCsicilia Sede di Termini Imerese e di Alfonso Lo Cascio, Presidente Regionale BCsicilia, si terrà la conferenza dal titolo “Gli insediamenti rurali della Sicilia romana”. La relazione sarà tenuta da Aurelio Burgio, Docente di Topografia antica,presso l’Università di Palermo. L’incontro si svolgerà nella Chiesa S. Maria della Misericordia (Museo Civico) in via Mazzini a Termini Imerese.

Alla fine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Nel corso della lezione sugli insediamenti rurali nella Sicilia romana si illustreranno le caratteristiche principali delle forme e delle dinamiche dell’insediamento rurale nella Sicilia di età romana. In particolare, si indicheranno le metodologie di studio dei numerosi progetti di prospezione archeologica effettuati in Sicilia dagli anni ’80 del secolo scorso, la distribuzione degli insediamenti (villaggi, ville, grandi e piccole fattorie) ed il loro rapporto con le risorse del territorio e con la viabilità antica.

Aurelio Burgio, Professore Associato di Topografia antica all’Università di Palermo, insegna Topografia antica presso i Corsi di Laurea in Beni Culturali e in Scienze della Pianificazione Territoriale Urbanistica Paesaggistica e Ambientale. Principali temi di ricerca, nell’ambito dell’archeologia dei paesaggi e della topografia antica della Sicilia: insediamento rurale nella Sicilia centro-settentrionale e meridionale; viabilità antica; urbanistica e applicazioni informatiche alla topografia; archeometria della ceramica. Autore di circa 60 pubblicazioni, tra cui due monografie, articoli in riviste scientifiche e in atti di congressi nazionali ed internazionali, e in opere collettive sul territorio di Himera, e sulle città di Termini Imerese (O. Belvedere, A. Burgio, R. Macaluso, M.S. Rizzo, Termini Imerese. Ricerche di topografia e di archeologia urbana, Palermo 1993) e Agrigento.