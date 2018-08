Miss Venere 2018: il défilé della bellezza a Catania per la finale

Assegnate le ultime fasce regionali, in concorso per il titolo nazionale 100 ragazze

Il défilé della bellezza per eccellenza è Miss Venere 2018, concorso nazionale che volge alla finale, a contendersi il titolo 100 ragazze provenienti da tutta Italia. La kermesse di bellezza si svolgerà sabato 25 agosto e domenica 26 agosto, a Palazzo Platamone nel centro di Catania, sede dell’assessorato alla Cultura del Comune etneo. Il quartier generale delle Miss sarà il prestigioso 4 stelle ”Marina Palace Hotel” nell’area marina protetta ”Isole dei Ciclopi” ad Acitrezza nel catanese. Sabato 25 agosto avrà luogo la prefinale, in sfida 100 ragazze, ma soltanto 60 miss accederanno alla finale di domenica 26 agosto. L’evento è patrocinato dal Comune di Catania e dalla Regione siciliana. La manifestazione è organizzata da Metropolitan Generation, Antonio Russo sarà il coreografo nazionale. Le ultime fasce assegnate sono: Miss Venere Sicilia, Sofia Bianchi 18 anni di Palermo; Miss Venere Lazio, Martina Di Maria 23 anni, di Roma; Miss Venere Calabria, Enza Ciracì 21 anni, di Corigliano Calabro; Miss Venere Venezia, Regina Pulzato 22 anni, di Padova; Miss Venere Lombardia, Martina Riboldi 16 anni, di Milano; Miss Venere Abruzzo, Miriana Paciotti 20 anni, di Fonte Nuova; Miss Venere Toscana, Martina Ceccarelli 17 anni; Miss Venere Messina, Aurora Di Giglio 16 anni. La Presidenza Nazionale composta dal Presidente Fabrizio Dia, Miss Venere 2014 Kiara Ferretta, Elisa Rini coordinatrice nazionale e Chiara Taravella fotografa nazionale, ringrazia gli agenti regionali per l’ottimo lavoro svolto : Claudio David, Simona Proietti, Paolo Faroldi, Jose Pappalardo, Laura Campanozzi, Teresa Mingrone. A supportare l’iniziativa lo sponsor nazionale della finalissima L.O.P. Liquid, l’eccellenza siciliana dei liquidi per sigarette elettroniche.

