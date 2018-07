Tesori d’Italia – Tdi-Tour 2018 Sicilia

l 18 luglio Tesori d’Italia Magazine ha inaugurato a Napoli il Tdi-Tour 2018 – Viaggio in camper alla scoperta dei Tesori d’Italia. Dopo aver attraversato la Puglia, il 2 agosto sbarca in Sicilia per incontrare persone, istituzioni, imprese, operatori turistici e culturali, i luoghi, il patrimonio culturale materiale e immateriale dell’isola.

“Incontrare, raccontare e rendere partecipi tutti del nostro viaggio, ecco il significato semplice e profondo del TdI-Tour che, partito da Napoli, ha già attraversato la Puglia e si appresta a girare la Sicilia” – Riccardo D’Urso, Direttore Responsabile di Tesori d’Italia Magazine

Nel suo viaggio per il Bel Paese, Tesori d’Italia va alla scoperta delle sue eccellenze, si ferma nelle piazze, nelle strutture certificate, parla con gli italiani e raggiunge i luoghi più noti come quelli più ameni, portando con sé testimonianze, narrazioni, prodotti, iniziative, esperienze, tradizioni, per condividere idee, iniziative e progetti.

Mette insieme gli italiani e tutto quanto di esemplare riescono a ideare e realizzare per rendere il nostro paese un posto migliore.

In questa prima tappa in Sicilia il camper attraverserà il Sud-Est, da Avola a Noto, passando per Modica, da Ragusa a Marzamemi, con tappa ad Enna e Piazza Armerina, fino ad arrivare a Siracusa e Palazzolo Acreide. Il tour, che si conclude il 10 agosto, rappresenta un primo importante passaggio per il piano di attività a cui Tesori d’Italia darà vita sul territorio siciliano.