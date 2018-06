MONTE SCALPELLO: SICILIANTICA REPLICA A SALVATORE D’URSO SiciliAntica replica alle dichiarazioni rilasciate dal Direttore Generale del Dipartimento Regionale dell’Energia, Salvatore D’Urso, nel corso di un servizio trasmesso martedì scorso, 26 giugno, dal TgR Sicilia delle 19,35. Il Dirigente Regionale ha infatti dichiarato che in merito all’apertura di una cava di calcare a Monte Scalpello “mai la Soprintendenza ha posto problematiche di natura paesaggistica”, ammettendo dunque implicitamente di ignorare che il sito è interamente sottoposto a vincolo paesaggistico. Ciò significa che l’autorizzazione per l’apertura della cava è stata erroneamente rilasciata alla società trevigiana Fassa Bortolo e deve quindi essere immediatamente revocata. SiciliAntica non condivide inoltre l’inquietante dichiarazione di D’Urso sull’uso di cariche esplosive per l’estrazione della pietra che, a suo dire, non causeranno alcun danno.

Visite: 77