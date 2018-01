Enna TEATRO GARIBALDI Risate a crepapelle con lo show di Gabriele Cirilli

TEATRO GARIBALDI ENNA

Risate a crepapelle con lo show di Gabriele Cirilli

L’esilarante trasformista della trasmissione “Tale e quale show” arriva a Enna con “Tale e quale a me… again”, sequel del precedente e fortunatissimo tour, in cui affronterà a modo suo il tema dei ricordi

Gabriele Cirilli “Tale e quale a me… again” – Teatro Garibaldi Enna, lunedì 15 gennaio ore 20.30

Al Teatro Garibaldi di Enna arriva uno dei personaggi più amati della televisione italiana. Lunedì 15 gennaio alle ore 20.30 la stagione firmata da Mario Incudine ed organizzata dal Comune in sinergia con l’Università Kore propone (fuori abbonamento) il grande show di Gabriele Cirilli, l’esilarante “trasformista” della trasmissione “Tale e Quale Show” che ha avuto il privilegio di imparare il mestiere dell’artista dai più grandi del teatro e del cinema italiano.

Dopo tanta tv e il successo della tournée 2015-2017 Gabriele Cirilli torna a calcare i palcoscenici d’Italia con il nuovo divertentissimo spettacolo “Tale e quale a me… again” (di Gabriele Cirilli, Maria De Luca e Carlo Negri, firmato alla regia da Gabriele Guidi) in cui affronterà il tema dei ricordi, quei pezzettini di vita che ciascuno di noi custodiva in una soffitta o in una cantina, ma che con l’avvento di internet sono state sostituite da un hashtag dentro il quale si possono conservare le emozioni. Cirilli apre il suo hashtag al pubblico proprio sul palcoscenico, l’unico luogo dove l’attore riesce ad essere tale e quale a se stesso.

Diplomatosi al Laboratorio di Esercitazioni sceniche di Roma, diretto da Gigi Proietti, Cirilli ha lavorato in teatro, cinema e televisione, dove debutta nel programma Seven Show, nei panni del maestro d’orchestra Mino di Vita. A renderlo definitivamente popolare, la trasmissione televisiva Zelig, dove agli inizi vestiva i panni della borgatara romana Kruska, l’amica di Tatiana, da cui nasce il tormentone “Chi è Tatiana?!?”…, che ha dato anche il titolo, oltre che a un libro omonimo e ad uno spettacolo teatrale, al film del 2001 diretto dal regista Roberto Campili. Il suo primo ruolo da protagonista al cinema è nel film Un bugiardo in paradiso (1998), regia di Enrico Oldoini, con Paolo Villaggio., ma ha lavoratoanche in alcune fiction tv. Dal 2009 è nel cast di Un medico in famiglia, dove interpreta il ruolo di Dante Piccione, un giocatore d’azzardo un po’ ingenuo ma giocherellone, che si fidanzerà e successivamente sposerà con Melina. Nel 2010 è stato impegnato con la realizzazione dello spettacolo teatrale Cirque du Cirill, una data unica trasmessa in Rai, mentre nel 2012 è tra i concorrenti del talent Tale Quale Show nelle vesti di Pino Daniele, Luciano Pavarotti, Giusy Ferreri e Freddie Mercury. L’anno successivo è l’unico concorrente a essere confermato in gara alla seconda edizione dello show, per poi successivamente essere confermato come ospite fisso della celebre trasmissione condotta da Carlo Conti.

INFORMAZIONI

Teatro Garibaldi Enna Botteghino tel. 093540540 – 40560.

Biglietti: da 23 a 14 euro

IL CARTELLONE 2017/2018 continua con

Sabato 10 febbraio 2018

ATLANTIDE

Mvula Sungani Physical Dance

Regia e coreografia Mvula Sungani

Con Emanuela Binchini ed i solisti della compagnia

Costumi Giuseppe Tramontano

Sabato 17 febbraio 2018 FUORI ABBONAMENTO

LIBERA NOS DOMINE

Con Enzo Iacchetti

Regia Alessandro Tresa

Canzoni di Enzo Jannacci, Francesco Guccini, Giorgio Faletti, Giogio Gaber ed Enzo Iachetti

Scenografia e installazioni virtuali Gaspare De Pascali

Venerdì 23 febbraio 2018

SERGIO CAMMARIERE

Io Tour

Sergio Cammariere piano e voce, Amedeo Ariano batteria, Bruno Marcozzi percussioni, Luca Bulgarelli contrabbasso, Daniele Tittarelli sax

Domenica 25 febbraio 2018 TEATRO RAGAZZI

U PRINCUPUZZU NICU

Liberamente tratto dal racconto di Antoin de Saint-Exupèry

Di e regia Giovanni Calcagno

Con Luca Mauceri, Salvatore Ragusa, Giovanni Calcagno

Scene Salvatore Ragusa e Ignazio Vitali

Musiche Luca Mauceri, Luci Salvo Pappalardo

Domenica 4 marzo 2018

UN AMORE ESEMPLARE

Dal fumetto “Un Amour Exemplaire”

Di Daniel Pennac e Florence Cestac

Adattamento teatrale e regia Clara Bauer e Daniel Pennac

Con Massimiliano Barbini, Florence Cestac, Daniel Pennac, Ludovica Tinghi

Luci e collaborazione artistica Ximo Solano, Musica Alice Pennacchioni

Teatro A.Rendano

Venerdì16 marzo 2018

LA SIGNORA DELLE CAMELIE

Da Alexander Dumas Fils

Adattamento, scene e regia Matteo Tarasco

Con Marianella Bargilli, Ruben Rigillo, Silvia Siravo e con Carlo Greca

Domenica 18 marzo 2018 TEATRO RAGAZZI

IL PRINCIPE E IL POLLO

Favola musicale per bambini di Moni Ovadia

Da un racconto del rabbi Nachman di Bratslav

Regia Alessandro Idonea

Giovedì 29 marzo 2018

SI CHIAMAVA GESU’

Liberamente ispirato da “Gesù figlio dell’uomo” di Gibran Kalin Gibran

Di e Regia Emanuele Puglia

Musiche da “La buona novella” di Fabrizio De Andrè

Arrangiate, rielaborate ed eseguite dal vivo da Gianluca Cucchiara

Con Emanuele Puglia e Carmela Buffa Calleo

Giovedì 5 aprile 2018

AMARA SATIRA OMNIA

Sicily Ballet School

Sabato 7 aprile 2018

OLIVIA SELLERIO

Di Venti Nuova

Olivia Sellerio voce, Giancarlo Bianchetti chitarre, Lino Costa chitarre, Paolo Pellegrino violoncello, Nicola Negrini contrabbasso

Sabato 14 aprile 2018 ENNA X ENNA

SEVENTYNIGHT

Con i gruppi musicali di Enna

Coordina Max Busa

Domenica 15 aprile 2018 TEATRO RAGAZZI

MARY POPPINS

Musical

Regia, scene e luci Giuseppe Spicuglia

Coreografie Valentina Caleca, Carola Pennavaria, Gabriella Rossitto, Emanuela Ucciardo

Costumi Chiara Spicuglia e Maria Amato

Con Chiara Spicuglia, Giuseppe Spicuglia, Elia Sardo, Aurora Miriam Scala, Chiara Vinci, Lorenzo Murru, Costantino Valvo

Lunedì 16 aprile 2018

OCCIDENT EXPRESS

di Stefano Massini

Regia Daniele Lucchetti

Con Ottavia Piccolo e l’Orchestra Multietnica di Arezzo

uno spettacolo a cura di Enrico Fink e Ottavia Piccolo

direzione musicale Enrico Fink, disegno luci Alfredo Piras

Giovedì 19 aprile 2018

LA SCUOLA

di Domenico Starnone

Regia Daniele Lucchetti

Con Silvio Orlando e con Vittoria Belvedere, Vittorio Ciorcalo, Roberto Citran, Roberto Nobile, Antonio Petrocelli, Maria Laura Rondanini

scene Giancarlo Basili, luci Pasquale Mari, costumi Maria Rita Barbera

Venerdì 20 aprile 2018

PIANOFOR(T) EVER

Diego Spitaleri, pianoforte

Domenica 22 aprile 2018

VESTIRE GLI IGNUDI

Di Luigi Pirandello

Regia Gaetano Aronica

Con Andrea Tidona, Gaetano Aronica, Claudia Gusmano

Domenica 6 maggio 2018

PEPPE BARRA

… e Cammina Cammina

Domenica 13 maggio 2018 TEATRO RAGAZZI

NA CONCA CA CUNTA

Racconti liberamente tratti dalle raccolte di Giuseppe Pitrè

Drammaturgia Iridiana Petrone

Con Iridiana Petrone, Sonia Inveninato, Silvia Barbera

Regia Sandro Rossino

Mercoledì 23 maggio 2018 FUORI ABBONAMENTO

LIOLA’

un progetto di Moni Ovadia, Mario Incudine e Sebastiano Lo Monaco

Regia e con Moni Ovadia e Mario Incudine

e con i musicisti Antonio Vasta, Antonio Putzu, Giorgio Rizzo

Teatro Biondo Palermo / Teatro Garibaldi di Enna / Teatro Regina Margherita di Caltanissetta

Domenica 27 maggio 2018 ENNA X ENNA

Prima nazionale

OTELLO

Di William Shakespeare

Regia Giampaolo Romania

Con Franz Cantalupo e Lorenza Denaro

Una Co-produzione Teatro Garibaldi di Enna e Spazio Naselli di Comiso