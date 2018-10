1° CONGRESSO PROVINCIALE FEDERCONSUMATORI ENNA

BARTOLI: ACQUA, RIFIUTI E INFORMAZIONE DEI CONSUMATORI AL CENTRO DELLA NOSTRA AZIONE

Si è svolto oggi il 1° Congresso Provinciale di Federconsumatori Enna, che ha dato il via agli appuntamenti congressuali provinciali che interesseranno l’associazione di tutela dei consumatori in tutta la Sicilia fino a metà novembre.

Presente all’appuntamento, oltre alla Presidente di Federconsumatori Enna Enza Bartoli e ai delegati ennesi dell’associazione, anche il Presidente di Federconsumatori Sicilia Alfio La Rosa.

Nel corso dei lavori Enza Bartoli ha fatto il punto della situazione sui problemi dei consumatori in Provincia di Enna e sulle attività di Federconsumatori in loro favore.

“Tra i grandi problemi che i consumatori di Enna ci rappresentano costantemente – spiega la Bartoli – ci sono sicuramente l’acqua e i rifiuti. In numerosi comuni del comprensorio ennese questi due servizi pubblici mostrano problemi seri, che vanno risolti nel più breve tempo possibile. Il caso dell’acqua non potabile a Troina è solo uno degli esempi di malagestione dei beni comuni che potremmo fare in questo territorio”.

Oltre a focalizzarsi sui problemi attuali dei consumatori di Enna e Provincia, la sezione territoriale di Federconsumatori cerca anche di guardare al futuro e di diffondere la cultura del consumo informato e responsabile: il cosiddetto “empowerment del consumatore”.

Ad esempio tramite il progetto “Territorio-Ambiente-Prodotti locali” che vedrà impegnata Federconsumatori Enna nelle scuole della Provincia per una serie di iniziative formative rivolte agli studenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria.

Ai futuri consumatori ennesi Federconsumatori illustrerà come riconoscere i prodotti agricoli di qualità e a filiera corta, cosa sono le certificazioni alimentari, come evitare gli sprechi alimentari e come fare scelte più sostenibili quando si fa la spesa alimentare.

“Ringrazio Enza Bartoli per il lavoro svolto fino a oggi in Federconsumatori Enna – dichiara il presidente regionale Alfio La Rosa – e per quello che ancora farà nei prossimi anni. La nostra associazione di tutela dei consumatori è fatta di una realtà nazionale, di quelle regionali e infine di quelle locali. Il lavoro di tutte queste realtà è prezioso al fine di raggiungere il nostro obiettivo primario: informare, tutelare e difendere quando è il caso il c i t t a d i n o c o